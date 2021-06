[Communiqué] Montpellier : MyCarSpot enrichit son application de gestion de parking

La SAS MyCarSpot, établie à Montpellier (Hérault), spécialisée dans le secteur de l’ingénierie et des études techniques, a développé une application de gestion et d’optimisation de parkings d’entreprise. Cet outil permet aux collaborateurs d’une entreprise de réserver ou de libérer leur place de stationnement. MyCarSpot vient d’y intégrer de nouvelles fonctions, dont la possibilité de privilégier les types de motorisation et le covoiturage, et de s’interfacer avec les principaux outils de contrôle du marché.

« Notre application est spécialisée, elle se doit d’évoluer en permanence et d’intégrer tous les cas de figure pour une gestion optimale de parking, sans développement spécifique au moment où l’entreprise l’adopte. Nous apportons aujourd’hui plus d’options paramétrables, toujours pour un tarif de 3 euros par mois par place, et plus de flexibilité : cela rencontre le besoin des gestionnaires de flottes. Ils vont pouvoir infléchir les habitudes des collaborateurs, en mettant en avant les pratiques vertueuses comme le covoiturage ou l’électrique », explique Stéphane Seigneurin, cofondateur et directeur général de MyCarSpot.

Depuis son lancement, cette application a déjà séduit plusieurs grands comptes, dont Lavazza, JCDecaux et Onet. Dans sa politique de développement, la SAS montpelliéraine MyCarSpot, incubée au sein du Business & Innovation Center, table sur un chiffre d’affaires d’environ 2 M€ d’ici trois ans.