[Communiqué] Montpellier : le prix national de l’Embarqué 2020 revient à la start-up IoTerop

La start-up IoTerop à Montpellier (Hérault) a remporté le trophée des technologies de l’Embarqué 2020, organisé par l’association Embedded France, en janvier 2021. Ce prix a été remis par le groupe Thales. IoTerop doit cette récompense à ses technologies de rupture : des inventions qui répondent aux principaux obstacles liés à la croissance des industriels dans le domaine de l’Internet des Objets (IoT).

La jeune pousse, fondée en 2017 par Hatem Oueslati, est spécialisée dans le secteur de l’édition de logiciels applicatifs. Elle crée et développe des solutions permettant d’assurer la sécurité et la gestion des objets connectés à distance. Ses innovations s’adressent à différents secteurs : l’automobile, l’énergie ou encore l’e-santé. IoTerop entend booster ses activités cette année. « Pour 2021, IoTerop prévoit d’accroitre son effectif et de développer davantage son activité à l’international, déjà bien développée au Japon et en Australie. En effet, le prochain marché que nous visons est celui des États-Unis » précise Hatem Oueslati.