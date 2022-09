[Communiqué] Monteux : l’entreprise Louis Martin a bénéficié d’une subvention pour optimiser son outil de production.

L’entreprise Louis Martin est spécialisée dans la double transformation de tomates fraîches conventionnelles et biologiques. Implantée à Monteux (Vaucluse), elle a reçu un soutien financier de l’État. Cette subvention entre dans le cadre du plan de structuration des filières agricoles et agroalimentaires. Celle-ci permet à la société montilienne de développer son outil de production et de sortir de la crise sanitaire. Grâce à ce financement, elle pourra faire face à la concurrence internationale des pays producteurs du bassin méditerranéen, dont l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Turquie.

La mise en place de ce projet d’investissement contribue également au développement de la filière tomate industrie. En ce sens, cette opération a pour objectif de pérenniser les activités de l’entreprise Louis Martin sur le marché français et à l’étranger. Par ailleurs, ce fonds constitue un coup de levier pour améliorer son outil industriel. En outre, ce projet permettra de préserver le tissu économique et agricole local.