[Communiqué] Monterblanc : l’exploitation de l’aéroport de Vannes – Golfe du Morbihan est confiée à la Société d’Exploitation et d’Action Locale pour les Aéroports Régionaux

Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération (GMVA) a confié l’exploitation de l’aéroport de Vannes – Golfe du Morbihan, à Monterblanc (Morbihan), à la Société d’Exploitation et d’Action Locale pour les Aéroports Régionaux (SEALAR). La décision a été prise en conseil communautaire le jeudi 25 mars 2021. « Avec l’abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, des opportunités existent pour les plateformes de la taille de celle de Vannes pour le développement, notamment de l’aviation d’affaires et de loisirs. L’entreprise répond de manière satisfaisante aux objectifs de GMVA en termes de développement économique et d’exploitation de l’aéroport », explique Jean-Pierre Rivery, vice-président au développement économique.

Gagnante d’un appel d’offres, la SEALAR gérera l’aéroport pendant dix ans. Elle ambitionne de faire passer le nombre de vols annuels de 300 à 1 300, et souhaite mettre en place des lignes régulières vers Brest et Belle-Île. La société prévoit par ailleurs de refaire le parking de l’aéroport de Vannes – Golfe du Morbihan pour 1,1 M€, et de créer un espace VIP pour 127 k€.