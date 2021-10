[Communiqué] Montargis : inauguration de la « centrale biogaz » d’Engie Bioz

En activité depuis 2020, la nouvelle « centrale biogaz » d’Engie Bioz, située dans l’agglomération de Montargis (Loiret), au sein du parc d’activités de Chaumont, a enfin été inaugurée le jeudi 14 octobre 2021. La création de cette unité, chiffrée à 9,5 M€, a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre en produisant du biogaz.

D’ores et déjà, la centrale génère 68 tonnes de biométhane chaque jour. Elle est alimentée aux deux tiers par des matières solides telles que la paille collectée auprès des agriculteurs locaux, le fumier équin et la pulpe de betterave issue des sucreries. Le tiers restant est quant à lui composé de substances liquides provenant des industries agroalimentaires (graisses et ferments lactiques) du secteur.

Au total, ce sont près de 25 000 tonnes de substrats organiques qui approvisionnent chaque année la centrale d’une capacité de 250 Nm3/heure. L’énergie qu’elle produit est ensuite injectée dans le réseau de distribution de gaz GRDF. Engie Bioz souhaite diffuser ce modèle « Énergie propre et produite localement » dans toute la région Centre.