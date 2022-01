[Communiqué] Mondeville : de nouveaux projets pour Filt

L’entreprise Filt, située à Mondeville (Calvados), se positionne sur le marché de la fabrication de ficelles, de cordons et de filets pour différents secteurs, dont le packaging, le nautisme et la défense. Cette société d’une trentaine de salariés exporte près de 70 % de sa production dans 50 pays. Elle travaille pour plusieurs marques, dont Longchamp ou encore Chanel. Promouvant une fabrication française, l’entreprise était présente au Salon du « made in France » qui s’est tenu à Paris en novembre 2021, duquel elle a profité pour mettre en avant ses produits.

En 2019, la société a quitté ses locaux de Caen (Calvados) pour s’installer sur un site de 7 000 m² à Mondeville, plus spacieux que son ancien emplacement. Elle entend actuellement accroître de 5 800 m² son site actuel, puisqu’elle s’y sent déjà à l’étroit. Cette future extension lui permettra ainsi d’augmenter sa capacité de production. Afin de maintenir sa croissance, la société ambitionne, par ailleurs, de conclure de nouveaux contrats avec de nouveaux clients et d’accroître ses ventes dans les prochaines années.