[Communiqué] Molière-la-Roche : Béal Granulés Bois ambitionne d’accroître ses ventes

L’entreprise Béal Granulés Bois, établie à Roche-la-Molière (Loire), fabrique et commercialise des granulés de bois, souvent utilisés comme source d’énergie pour le chauffage. Ses produits sont constitués à 100 % de sciure et de copeaux issus de la scierie Béal, située à Dunières, et de celle de Montregard, toutes les deux en Haute-Loire, détaille Fabien Picard, le responsable de la production de la société. Notons que les granulés de bois permettent d’éviter le gaspillage de ces matières et de leur donner une seconde vie.