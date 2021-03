[Communiqué] Mobalpa se développe à l’international

Mobalpa se renforce sur le marché européen. Ce spécialiste de l’aménagement de l’habitat et vendeur de matériels de cuisine, basé à Thônes (Haute-Savoie), projette d’ouvrir d’autres magasins dans trois pays européens. La marque ajoutera de nouveaux points de vente aux six déjà présents en Espagne. En Belgique, deux nouvelles franchises seront prévues dans le courant de l’année. Il en sera de même en Suisse, où quelques magasins verront le jour. « Dans le contexte particulier actuel, nous avons la chance que notre marché garde la forme et que l’engouement des consommateurs pour leur intérieur soit en pleine explosion. En parallèle, notre réseau se modernise, est dynamique et se montre très ambitieux », a expliqué Cyril Raberin, responsable du développement international de Mobalpa.