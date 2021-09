[Communiqué] Michelin rachète 100 % du capital d’Allopneus

Le fabricant de pneus Michelin, dont le siège social se trouve à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), affirme sa présence dans les Bouches-du-Rhône en acquérant la totalité des parts de la société Allopneus, située à Aix-en-Provence. Ce rachat a été acté le mercredi 25 août 2021. Notons que Michelin détenait déjà, depuis 2015, 40 % des parts de cette entreprise spécialisée dans la vente et le montage des pneus sur Internet. Le groupe a acquis ces actions pour 60 M€, avec pour objectif d’asseoir sa présence dans le domaine du digital en France et de compléter son schéma de distribution.

Grâce à ce rachat, Michelin veut développer sa connaissance des comportements et des parcours d’achat des clients, et leur offrir la meilleure expérience possible, de la recherche sur Internet au montage des pneumatiques.