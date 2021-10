[Communiqué] Meythet : My Maison Connectée innove à la Foire de Savoie

La 93e édition de la Foire de Savoie, qui s’est déroulée du 10 au 20 septembre 2021, était l’occasion pour l’entreprise française My Maison Connectée de présenter ses innovations en matière de confort thermique, de sécurité et de bien-être pour l’habitat. Lors de cet événement, des particuliers et professionnels ont pu découvrir les produits proposés par cette société installée à Meythet (Haute-Savoie). Celle-ci est spécialisée dans la fermeture de l'habitat (fenêtres, volets, portes et portails) et la domotique (ensemble des techniques permettant de contrôler, d’automatiser et de programmer une habitation). Elle propose également des services liés à la pose ou la réparation des équipements d’une maison connectée, comme le pilotage à distance des alarmes et des caméras.

À la Foire de Savoie, My Maison Connectée a illustré ses savoir-faire à travers des produits au service du confort, de l’économie d’énergie et de sécurité avec une programmation des appareils connectés simples ou multifonctions. L’entreprise a présenté, entre autres, les fenêtres en PVC double vitrage, les portes de garage isolantes et motorisées, les volets roulants électriques et les domotiques pour le chauffage.