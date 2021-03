[Communiqué] Meyreuil : le groupe Softway Medical fait l’acquisition de l’entreprise parisienne Nicesoft

Pour confirmer sa place de leader dans le secteur de la radiologie, le groupe Softway Medical, basé à Meyreuil (Bouches-du-Rhône), a fait l’acquisition de la société Nicesoft. L’accord entre Jean-Yves Raoul, président de Nicesoft, et Patrice Taisson, président et cofondateur de Softway Medical, a été signé le 28 janvier 2021.

La complémentarité des solutions proposées par les deux parties contribue au développement d’une vision porteuse d’innovations au profit de la clientèle du groupe. Les deux dispositifs Radiology Information System (RIS) : « One Manager » (solution de pilotage de cabinet en temps réel) de Softway Medical, et « Venus » de Nicesoft seront utilisés pour appuyer une stratégie engagée sur le long terme. Les usagers bénéficieront ainsi d’avantages spécifiques dans cette complémentarité.

« Nous poursuivons notre stratégie avec pour objectif prioritaire d’accompagner les radiologues dans l’évolution de leurs pratiques grâce à des solutions innovantes. Trois ans après le rachat de l’activité IT de Fujifilm France, notre division Imagerie médicale accueille la société Nicesoft et complète son offre, faisant de Softway Medical le leader incontesté du marché », a déclaré Jean-Baptiste Franceschini, cofondateur du groupe et directeur de la division Imagerie de Softway Medical.