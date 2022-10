[Communiqué] Meurthe-et-Moselle : Tracip développe une offre de formation pour les enquêteurs numériques en intégrant ChapsVision.

La société Tracip, implantée dans la commune de Messein (Meurthe-et-Moselle) est une filiale du groupe Deveryware, qui vient d’être rachetée par ChapsVision, une entreprise établie à Suresnes (Hauts-de-Seine). Tracip est spécialisée dans le domaine de l’investigation et la sécurité numérique pour les services publics.

En rejoignant le groupe ChapsVision, elle ambitionne de développer son offre de formation et de transmission. Cette offre tourne autour de trois thèmes : l’initiation aux problématiques du traitement de preuves, la création de scripts Python et l’initiation à AXIOM (application dédiée aux enquêteurs numériques). Elle entend également accroître son activité en s’appuyant sur le nouveau propriétaire du groupe Deveryware. Par ailleurs, Tracip cherche à élargir son expertise et à optimiser sa technologie en collaborant avec ChapsVision.

Précisons que Tracip conçoit et commercialise des outils d’investigation numériques. L’entreprise intervient en tant qu’expert pour l’analyse de média et de données. Deveryware et Tracip feront partie de la division cyber de l’entreprise suresnoise Chapsvision, spécialisée dans le traitement massif de données.