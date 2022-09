[Communiqué] Meurthe-et-Moselle : pour ses 120 ans, Cérébos choisit des emballages recyclables.

La société Cérébos, implantée à Dombasle-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle), est spécialisée dans la production de sel. L’enseigne appartenant au groupe allemand K+S célèbre ses 120 ans d’existence en 2022. Pour marquer l’événement, elle a créé un nouveau logo et un nouveau conditionnement pour sa gamme de produits.

Cérébos maintient sa volonté de fournir du sel pur et naturellement blanc, mais en adoptant une stratégie responsable et écologique. Le nouvel emballage contient moins de matière plastique et des éléments recyclables (étiquettes et poches en papier kraft). Précisons que l’entreprise ambitionne d’utiliser un tiers de plastique recyclé dans ses emballages d’ici à 2025.

Par ailleurs, elle s’appuie également sur le savoir-faire local pour produire son sel. L’objectif de l’entreprise est de réduire l’impact carbone du transport des produits. La société participe à la création d’emplois dans la région en faisant le choix de matériaux fabriqués en France pour emballer son sel.

Cérébos a obtenu la médaille d’argent « Ecovadis 2022 » pour sa performance RSE.