[Communiqué] Meurthe-et-Moselle : Plant Advanced Technologies (PAT) participe à Cosmetic 360

Installée à Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), l’entreprise Plant Advanced Technologies (PAT) a exposé ses produits innovants au salon Cosmetic 360. L’événement a eu lieu les 12 et 13 octobre derniers au Carrousel du Louvre à Paris. Il s’agit d’un salon international et professionnel qui met en avant l’innovation dans la filière de la parfumerie et des cosmétiques.

Spécialisée dans la recherche de biotechnologies végétales, la société PAT a profité de ce salon pour présenter son offre en matière de production d’ingrédients actifs. Elle a notamment mis en avant sa filiale PAT Zerbaz. Cette dernière utilise la technologie de PAT pour développer des biomolécules à partir de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques naturelles. Le groupe a ainsi présenté, devant les entreprises du secteur, les ressources issues de la recherche de sa filiale réunionnaise et leur potentiel industriel.

Les offres de PAT Zerbaz répondent aux besoins en ingrédients actifs du secteur cosmétique grâce à sa large accessibilité aux ressources tropicales de la Réunion et à son expertise végétale.