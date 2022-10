[Communiqué] Meurthe-et-Moselle : Nancy accueillera la première édition Grand Est du salon EnviroPr

La première édition Grand Est du salon EnviroPro se tiendra du 15 au 17 novembre 2022, au Parc des expositions de Nancy, dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Destiné à tous les professionnels de la technologie environnementale, cet événement interrégional est organisé par la société Nexfairs.

Dans le cadre de ce rendez-vous, les visiteurs découvriront diverses solutions d’équipements et de services répondant aux problématiques environnementales touchant les industries, les collectivités, la santé et divers secteurs. Cette édition s’articulera autour des domaines de l’eau, de la biodiversité et de la transition énergétique.

Environ 200 exposants sont attendus à ce salon pour présenter leurs produits et innovations. Des entreprises évoluant dans le recyclage de déchets exposeront également au salon EnviroPro. Il s’agit aussi d’une occasion de découvrir des entreprises proposant des produits biodégradables. L’objectif de l’événement est aussi de partager une vision globale et technique en matière d’équipements pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.