[Communiqué] Meurthe-et-Moselle : mise en service de la nouvelle centrale à biomasse de Novacarb à Laneuveville-devant-Nancy

La société Novacarb, un producteur de carbonate de sodium, a prévu de mettre en service en ce début d’année 2023 sa nouvelle centrale à biomasse à Laneuveville-devant-Nancy (Meurthe-et-Moselle). L’unité, baptisée Novawood, aidera cette filiale lorraine du groupe Humens à réduire jusqu’à 40 % l’utilisation du charbon dans le cadre de ses activités extractives. Avec une capacité de production de près de 120 GWh d’électricité par an, la centrale lui permettra également de diminuer de 150 000 tonnes ses émissions annuelles de carbone.

La centrale Novawood fonctionne grâce à du bois de récupération. Le combustible est collecté auprès des centres de collecte locaux et auprès des chantiers de modernisation du réseau ferré national. Selon la société Novacarb, l’investissement dans ce mix énergétique fait partie d’une démarche devant l’aider à délaisser les combustibles fossiles. Rappelons qu’en plus de cette unité, la société prévoit également de mettre en service une centrale à combustibles solides de récupération à Laneuveville-devant-Nancy. Attendue en 2025, celle-ci utilisera comme combustible des pneus usés, des sous-produits alimentaires, des solvants usagés et des déchets de bois, de plastique ou des textiles.