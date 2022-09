[Communiqué] Meurthe-et-Moselle : le groupe Adista rachète la société Cyberprotect

Le groupe Adista, implanté à Maxéville (Meurthe-et-Moselle), est un opérateur spécialisé dans les services informatiques et télécoms destinés aux entreprises et aux collectivités. Il a fait l’acquisition de la société Cyberprotect, opérateur de services managés de sécurité informatique pour le compte des PME et des ETI. Ce rachat a été réalisé grâce à l’appui de Keensight Capital qui est l’actionnaire majoritaire du groupe Adista depuis 2021.

Avec cette reprise, le groupe Adista dispose d’une offre complète de solutions dédiées à la cybersécurité. Le groupe peut désormais exploiter le centre d’opérations en cybersécurité « CyberproVerse » de Cyberprotect. Il s’agit d’une plateforme permettant de surveiller en permanence la sécurité d’un système d’information.

Pour la société Cyberprotect, ce rapprochement permettra à son équipe d’apporter sa connaissance ainsi que son expérience en matière de prévention, de détection et de gestion du cyber-risque.

Cette nouvelle acquisition constitue également un levier de croissance pour le groupe Adista. En effet, l’entreprise ambitionne d’augmenter son chiffre d’affaires à environ 500 millions d’euros d’ici à 2026.