[Communiqué] Meurthe-et-Moselle : La société Henoo participera à la dixième édition du salon made Made in France Expo 2022.

La start-up Henoo, implantée à Nancy (Meurthe-et-Moselle), est spécialisée dans la commercialisation d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels. Elle participera à la dixième édition du salon MIF Expo 2022 qui se déroulera du 10 au 13 novembre 2022 au Parc des expositions de la porte de Versailles.

La jeune entreprise exposera ses applications mobiles au stand de l’incubateur Village by CA. Rappelons que le salon MIF Expo 2022 est un événement valorisant la fabrication française. Tous les secteurs sont représentés durant cette foire aux produits. Ce rendez-vous met en avant les dernières tendances et les innovations, allant de l’artisanat jusqu’aux grandes marques françaises.

Dans cette optique de valorisation de la production française, le Village by CA a sélectionné 12 start-up parmi lesquelles Henoo, la jeune entreprise nancéienne. Henoo est une application mobile développée pour dynamiser l’industrie du tourisme culturel. Elle permet aux offices du tourisme de diffuser les informations sur les activités et les sites d’un lieu donné. L’application met aussi en relation les touristes et les acteurs locaux (hôtel, guide ou agence). Précisons que l’application Henoo est accessible dans tout l’Hexagone.