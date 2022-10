[Communiqué] Meurthe-et-Moselle : Juxta signe un partenariat avec Ordoclic

Implantée à Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), la société Juxta est spécialisée dans la conception et le lancement de logiciels applicatifs pour l’activité médicale. Les domaines d’intervention de celle-ci sont l’ophtalmologie et la stomatologie. Elle cible également la médecine générale et l’infirmerie. Créée en 1991, Juxta appartient au groupe DL Software. En septembre 2022, elle a signé une convention de partenariat avec la société Ordoclic. Cette dernière crée des solutions d’aide à la prescription pour les consultations en ligne.

Cette collaboration porte sur la mise en place d’un dispositif digital performant pour des tests antigéniques pratiqués dans les centres médicaux. Le processus de réalisation des tests sera facilité du point de vue administratif. Ainsi, un gain de temps considérable se fera au profit des patients.

Ce partenariat contribuera à l’amélioration de l’offre de la solution Demos de Juxta. Rappelons qu’il s’agit d’un logiciel médical de gestion complet (dossier patient, carte Vitale, gestion de rendez-vous...), 100 % en ligne et sécurisé.