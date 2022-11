[Communiqué] Meurthe-et Moselle : Juxta collabore avec Asispo pour améliorer le suivi des patients

Implantée à Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), la société Juxta, filiale du groupe DL Software, crée des logiciels pour les centres de santé. En novembre 2022, elle a annoncé la signature d’un nouveau partenariat avec Asispo, outil intelligent de suivi postopératoire dédié aux centres dentaires.

Juxta projette de déployer la solution innovante Asispo en la synchronisant avec son logiciel Desmos, utilisé par 500 centres de santé. Précisons que Desmos est un logiciel médical de gestion, 100 % en ligne et sécurisé. Quant à Asispo, il s’agit d’un système conçu avec une intelligence artificielle pouvant suivre simultanément plusieurs patients. Ce dispositif effectue un suivi personnalisé en tenant compte de l’intervention réalisée sur le patient et de son état de santé. Cet outil permettrait de faciliter la gestion des tâches administratives, et aux personnels médicaux des centres dentaires de mieux s’organiser.

Grâce à ce partenariat, Juxta pourra améliorer la fluidité des échanges entre les patients et les chirurgiens-dentistes. L’entreprise offre ainsi aux centres de santé de son réseau, une solution unique et globale comprenant des indicateurs de qualité de soins.