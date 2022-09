[Communiqué] Meurthe-et-Moselle : JustOneCard poursuit le déploiement de la « JOCard »

La jeune pousse JustOneCard, située à Nancy (Meurthe-et-Moselle), est spécialisée dans le secteur de la programmation informatique. Elle a mis au point une carte de visite connectée, écoresponsable et personnalisable, baptisée « JOCard ».

Ce dispositif, fabriqué en bois recyclé, permet de transmettre un profil complet et des coordonnées en le posant sur un smartphone. Ce système est rendu possible grâce à la technologie NFC (mode de transmission sans fil de données à très courte portée) et un code QR. Cette carte est évolutive, et chaque donnée du profil numérique peut être changée instantanément afin de maintenir sa carte de visite à jour. JustOneCard revendique une production 100 % française pour la « JOCard ». Pour fabriquer cet outil, la start-up fait appel à un sous-traitant français, la société Sifa Ntech établie à Orléans (Loiret).

La start-up entend généraliser l’usage de ce produit afin de réduire le gaspillage de papier résultant de la distribution des traditionnelles cartes de visite. Si l’entreprise a déjà conquis un millier d’utilisateurs, notamment des dirigeants et des commerciaux indépendants, elle ambitionne d’écouler 50 000 cartes d’ici à 2023.