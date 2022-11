[Communiqué] Meurthe-et-Moselle : Adista poursuit son développement en rachetant Cyrès

Implanté à Maxéville (Meurthe-et-Moselle), le groupe Adista est un opérateur cloud et connectivité alternatif B2B. Il possède environ 35 agences en France. En novembre 2022, la société a repris Cyrès, une PME accompagnant les entreprises dans l’externalisation de projets IT vers le cloud. Cette dernière est spécialisée dans l’environnement « multicloud » et le « Big Data ». Ce rachat a été appuyé par l’investisseur Keensight Capital. En intégrant Cyrès dans le groupe, Adista a réalisé cinq acquisitions en deux ans après la reprise de Fingerprint Technologies, de Waycom, d’Unyc et de Cyberprotect.

Avec ce rapprochement, la société maxévilloise poursuit sa croissance externe tout en affirmant son leadership parmi les opérateurs cloud B2B. Elle pourra également renforcer son implantation régionale en s’appuyant sur l’expertise de Cyrès, afin d’assurer un service de proximité. Par ailleurs, le groupe élargira son offre de services avec les compétences de la PME tourangelle. Notamment, en matière de services managés « Microsoft Azure », dont une spécialisation en DevOps et en Smart Data. Précisons que le « DevOps » est un ensemble de pratiques mettant l’accent sur la collaboration et la communication entre les développeurs de logiciels et les professionnels des opérations informatiques.