[Communiqué] Meurthe-et-Moselle : 8e édition du salon ServiPro Expo les 15 et 16 septembre 2022

La huitième édition du salon ServiPro Expo se tiendra à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) les 15 et 16 septembre 2022. L’événement rassemblera des professionnels travaillant dans le domaine de la sécurité électronique et des accès automatisés. Cette année, quelque 50 entreprises, incluant des fabricants ainsi que des installateurs, seront présentes, et plus de 600 visiteurs sont attendus.

Le salon est organisé par l’entreprise Serviacom-Proaccess, un distributeur de matériel de sécurité originaire d’Heillecourt (Meurthe-Moselle). Il s’agit d’une initiative qui s’adresse à un public pluriel, comme des architectes, des bureaux d’études, des responsables sécurité, des référents de sûreté (gendarme et police), des automaticiens, des installateurs…

Les participants auront ainsi l’occasion de s’informer sur les produits exposés et de développer des relations avec les différents acteurs du marché. En ce sens, l’entreprise Serviacom-Proaccess entend faire de cette huitième édition un levier de croissance pour le développement de ses activités. Elle prévoit notamment d’exposer ses solutions de contrôle d’accès, ses dispositifs de surveillance nocturne et ses gammes de mobiliers urbains de protection.