[Communiqué] Metz : Ophtalmologie Express proposera bientôt un rendez-vous sous dix jours

La demande de rendez-vous pour consulter un ophtalmologue constitue un véritable parcours du combattant, à moins qu’il s’agisse d’une urgence. Au mieux, on peut disposer d’un rendez-vous dans six mois ou un an. Certains cabinets annoncent même qu’ils ne prennent plus de nouveaux patients. À Metz (Moselle), un nouveau centre baptisé Ophtalmologie Express souhaite proposer un mode de fonctionnement inédit à ses clients. Son défi est de leur procurer un rendez-vous sous dix jours.

Le lancement de ce nouveau concept est prévu en mai 2021. Le centre Ophtalmologie Express compte optimiser la totalité du parcours de chaque patient. Il permettra aux ophtalmologistes qui y œuvreront d’utiliser au maximum leur temps pour les consultations avec les patients. Pour atteindre ses objectifs, le centre mettra en œuvre deux moyens principaux, dont la segmentation des opérations (personnels spécialisés qui préparent le dossier et les éléments de diagnostic jusqu’à la rencontre avec l’ophtalmologiste) et l’utilisation de machines d’optométrie innovantes (machines destinées à étudier la réfraction de l'œil, à mesurer les anomalies de cette réfraction comme la myopie et la presbytie, et à déterminer la formule des verres destinés à les corriger).

Au cours des prochains mois, d’autres ouvertures sont programmées dans les villes de Besançon (Doubs) et de Dijon (Côte-d’Or).