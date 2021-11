[Communiqué] Metz : la start-up 45-8 Energy réunit 4,9 M€ pour produire de l’hélium et de l’hydrogène naturel

Focalisée sur l’exploration de gisements d’hélium et d’hydrogène en France et en Europe, 45-8 Energy a annoncé le 9 novembre 2021 l’obtention de 4,9 M€ à l’issue d’une campagne de collecte de fonds auprès d’Heling, de Bpifrance et de TotalEnergies développement régional. Grâce à cette nouvelle capitalisation, la start-up originaire de Metz (Moselle) entend développer son activité d’exploration et de production. Elle prévoit de doubler ses effectifs en deux ans afin d’accompagner le déploiement de son premier pilote de production et d’accélérer son expansion à l’international.

Rappelons que la jeune entreprise, créée en 2017, a mis au point un projet de captation et de valorisation d’un gaz, riche en hélium, émanant des sources thermominérales et d’une faille géologique, situées dans le sud du département de la Nièvre, en Bourgogne-Franche-Comté. Selon les échéances qu’elle s’est fixées, l’unité en question devrait être mise en place en 2023 dans la perspective d’une première production industrielle en 2027. L’hélium et l’hydrogène extraits seront notamment écoulés sur le marché français et européen.