[Communiqué] Méthanisation dans l’Ain : mise en service de l’usine à Vandeins

Les co-fondateurs de l’entreprise Chand'Energies, Jean-Michel Fontaine et Ludovic Bornet, ont lancé leur site de méthanisation au 1342 Route de Chande, à Vandeins (Ain). La première vanne de cette usine a été ouverte le 12 janvier dernier. Cette unité a une capacité de production de plus de 9,6 millions kW et peut couvrir les besoins en chauffage au gaz de 2 400 logements. Elle figure parmi les 11 sites du département injectant du biométhane dans le réseau de distribution de gaz naturel exploité par Gaz Réseau Distribution France (GRDF).

La méthanisation semble prometteuse pour les agriculteurs qui veulent se diversifier. Jean Daniel Ferrier, chargé de mission à la Chambre d’agriculture de l’Ain, se réjouit en expliquant : « Avec mon voisin Ludovic Bornet, nous sommes dans un système agricole évoluant peu… Aujourd’hui, avec la méthanisation, nous avons signé un contrat de 15 ans de rachat de gaz. Au moins nous ne sommes plus soumis aux incertitudes du marché ». Par ailleurs, l’usine de Vandeins sera capable d’alimenter en gaz renouvelable les communes de Viriat, Bourg-en-Bresse, Saint-Denis-lès-Bourg, Péronnas, Buellas et Saint-Rémy. Pour l’installation des 5 km de réseau de gaz, 60 % du financement seront assurés par les agriculteurs et le reste par GRDF.