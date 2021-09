[Communiqué] Menuiseries sur Mesures vise les 2,5 M€ de chiffre d’affaires d’ici cinq ans

Le morbihannais Menuiseries sur Mesures (MSM) a récemment fait l’acquisition des anciens locaux de l’Industrie Charpente Bois (IC Bois), dans le parc d’activités du Gros Chêne à Sérent (Morbihan). La société, historiquement implantée à Saint-Vincent-sur-Oust, se donne ainsi de l’espace pour répondre à son développement actuel et à ses perspectives de croissance.

À Saint-Vincent-sur-Oust (Morbihan), MSM était à l’étroit, sans oublier le fait qu’elle y était locataire. Désormais, elle possède 2 700 m² de bureaux et d’ateliers, répartis sur 16 000 m² de terrain. La société dispose également d’un showroom, permettant aux professionnels et aux clients de venir voir et choisir sur place les menuiseries, les différents types d’essence et les finitions de MSM.

Dans sa politique de développement, la société entend recruter cinq nouveaux collaborateurs d’ici trois ans afin de muscler son effectif de vingt salariés. La motivation sera l’une des qualités les plus recherchées. La formation peut s’organiser en interne, souligne-t-on chez MSM. Avec ses nouvelles stratégies, l’entreprise souhaite passer de 1,9 M€ à 2,5 M€ de chiffre d’affaires d’ici cinq ans.