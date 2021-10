[Communiqué] Mauges-sur-Loire : Métaux Fers Valorys a rejoint le groupe Brangeon

Le 5 octobre 2021, le groupe Brangeon, spécialisé dans la gestion des déchets, a annoncé l’acquisition de l’entreprise Métaux Fers Valorys située à Château-d’Olonne (Vendée). Outre le fait d’étendre son maillage, cette reprise lui permettra d’enrichir son offre et de bénéficier de synergies importantes dans le secteur de la collecte et de la valorisation des déchets, cœur d’activité du vendéen. Notons que Métaux Fers Valorys, avec quelque 24 salariés, traite chaque année un volume de 50 000 tonnes de déchets (historiquement des métaux ferreux et non ferreux) sur ses deux sites de Vendée. Ce rapprochement va, entre autres, lui permettre d’assurer la pérennité de sa structure, de soutenir sa politique de développement et de bénéficier du savoir-faire d’une société reconnue dans son domaine.