[Communiqué] Mathym lance la production du zilight®, une dispersion innovante de nano-zircone

Mathym est une entreprise de nanotechnologies adossée au groupe Baikowski, un fabricant d’alumines implanté à Poisy (Haute-Savoie). Le 19 octobre 2021, elle a annoncé par le biais d’un communiqué de presse la mise en production du zilight®. Il s’agit notamment d’une nano-dispersion de zircone, un minéral synthétique obtenu à partir d’une pierre naturelle, le zircon. Selon l’entreprise installée à Champagne-au-Mont-d’Or, dans la métropole de Lyon, ce nouveau produit est destiné à des applications dans les secteurs de l’optique, de la photonique (la science des signaux optiques) et de l’énergie, notamment pour les piles à combustible.

Aboutissement de trois ans d’étude, le zilight® est proposé à travers une large variété de solvants et de résines : eau, alcool, polyol, acétone, huiles siliconées, époxy et fluorène, etc. Selon l’entreprise Mathym, il peut jouer le rôle d’additif pour les céramiques techniques ou les technologies d’affichage, ou pour le « coating » (revêtement pour la résistance aux rayures).