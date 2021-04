[Communiqué] Marseille : Startway présente un nouvel espace de coworking à l’Hôtel des Postes Colbert

Le nouvel espace collaboratif (coworking) de Startway à Marseille (Bouches-du-Rhône) se situe au cœur de la ville, à l’Hôtel des Postes Colbert, à seulement cinq minutes de la gare Saint-Charles et à trois minutes du Vieux-Port et de la rue de la République. Cet espace est le résultat du partenariat entre Startway et Poste Immo, filiale du Groupe La Poste. Elle entre dans le cadre de la valorisation du patrimoine immobilier de La Poste. L’objectif de ce coworking est d’offrir aux collaborateurs du Groupe La Poste et à toute autre entreprise une offre diversifiée grâce à l’expérience menée par Startway.