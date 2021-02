[Communiqué] Marseille : Newton Offices renforce son comité de direction

Basée à Marseille (Bouches-du-Rhône), l’entreprise Newton Offices ouvrira trois nouveaux sites régionaux au premier semestre 2021. Face à cette nouvelle ambition, l’acteur de l’immobilier de bureaux flexibles a annoncé l’arrivée de quatre nouveaux collaborateurs expérimentés.

Patricia Meslia rejoint ainsi le groupe en tant que directrice des opérations après avoir passé une dizaine d’années chez Regus. Son expertise en termes d’organisation et de structuration des processus sera un atout pour l’entreprise marseillaise. En parallèle, Jules Latournerie vient d’être nommé directeur marketing et communication.

Newton Offices a confié le poste de direction du département Méditerranée à Jérôme Lautier. Ce dernier s’occupera du pilotage quotidien et de la commercialisation de l’ensemble des immeubles Newton Offices de la périphérie méditerranéenne. « Il a un profil plus hôtelier et c'est justement ce que nous voulons apporter à nos clients » a souligné Guillaume Pellegrin, dirigeant de Newton Offices.

Pour compléter ces nouveaux profils, Annabelle Kozielski prendra la direction du 1er site Newton Offices de la région Hauts-de-France. Elle embauchera plusieurs responsables de la relation client pour piloter la gestion quotidienne.