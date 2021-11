[Communiqué] Marseille : Mailinblack propose une solution contre la cybercriminalité

La société Mailinblack, implantée à Marseille (Bouches-du-Rhône), est spécialisée dans l’édition de logiciels système et de réseau dans le domaine de la cybersécurité. Face aux différentes cyberattaques qui menacent les acteurs publics (municipalités, conseils régionaux, etc.), l’entreprise met à disposition gratuitement sa dernière innovation, baptisée « Phishing Coach ».

Lancée en 2020, « Phishing Coach » est une solution de simulation d’hameçonnage par e-mail. Elle permet de simuler des attaques de phishing (technique frauduleuse pour inciter un utilisateur à communiquer des données personnelles via des liens ou courriels) et de former efficacement les collaborateurs aux risques cyber. En effet, la plus grande faille exploitable pour les cybercriminels reste l’humain. L’outil se distingue par sa rapidité de mise en œuvre : une entreprise ou une collectivité peut créer elle-même une campagne de simulation, en trois minutes et en trois étapes, en choisissant notamment le modèle, les destinataires et la durée. Par ailleurs, la plateforme, avec une ergonomie centrée sur l’expérience utilisateur, affiche plus de 30 modèles de phising et plus de 1 000 combinaisons possibles.

Rappelons que la société Mailinblack a annoncé la mise à disposition gratuite de cette plateforme en octobre dernier. Elle a été également lauréate du Grand Défi Cybersécurité 2021 parmi 11 entreprises françaises.