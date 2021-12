[Communiqué] Marseille : le panneau FLASH 405 Half-Cut White de Dual Sun certifié « bas carbone » par le laboratoire Certisolis

Implantée à Marseille (Bouches-du-Rhône), la société Dual Sun a annoncé l’obtention de la certification « bas carbone » de son panneau photovoltaïque « FLASH 405 Half-Cut White » par Certisolis. Ce nouveau produit a été attesté par le certificat CS CRE 4 n° 042-2021_001 de ce laboratoire. Il sera mis sur le marché début 2022. Notons que ce panneau a été présenté au public lors des salons Energaïa à Montpellier (Hérault), du 8 au 9 décembre 2021, et BePositive à Lyon (Rhône), du 14 au 16 décembre 2021.

Afin d’assurer les performances de ce panneau, le fabricant a choisi des cellules monocristallines à haut rendement, ainsi qu’un verre anti-reflet garantissant une haute performance en cas de lumière diffuse.

Ce panneau n’est pas le premier de la gamme Dual Sun à faire l’objet d’une reconnaissance. Ses panneaux hybrides Dual Sun WAVE ont déjà obtenu une certification « bas carbone ». Précisons que les produits de l’entreprise respectent les standards européens, via les certificats SOLAR KEYMARK et IEC, et américains, avec leur certificat ICC-SRCC.