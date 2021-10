[Communiqué] Marseille : le groupe Skeepers s’agrandit avec le rachat d’Hivency et d’Octoly

Le groupe Skeepers est spécialisé dans l’engagement et l’expérience client. Dans le cadre de sa stratégie de développement, il a repris deux enseignes opérant dans le secteur du marketing. Il s’agit des deux plateformes parisiennes de marketing d’influence Hivency et Octoly, toutes les deux spécialisées dans la mise en relation des influenceurs avec les marques.

Pour le groupe Skeepers, implanté à Marseille (Bouches-du-Rhône), ces nouvelles acquisitions permettront de compléter son expertise et ses services en matière d’expérience client. Avec Octoly, il a notamment intégré une communauté de plus de 40 000 influenceurs et 300 000 consommateurs, tandis qu’avec Hivency, il dispose d’un répertoire d’environ 150 000 micro-influenceurs (moins de 100 000 abonnés) et 250 000 nano-influenceurs (moins de 10 000 abonnés).

Précisons que depuis le début de l’année, le groupe bucco-rhodanien a investi un montant de 100 M€ dans des opérations de croissance externe qui ont permis de racheter Mediatech-cx, Teester, Surprise.io, MyFeelBack et Advalo.