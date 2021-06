[Communiqué] Marseille : la start-up Ballons & Co recycle des ballons aux normes FIFA

La start-up Ballons & Co, implantée à Marseille (Bouches-du-Rhône), conçoit des ballons de football aux normes FIFA. La particularité de ces produits tient à leur processus de fabrication, entièrement à partir de matériaux responsables. Avec cette initiative, l’entreprise se veut innovante en matière de protection de l’environnement.

La jeune pousse récupère les vessies des ballons jetés, c’est-à-dire les chambres à air permettant de gonfler ceux-ci. « Quand un ballon est crevé, on ne sait pas le réparer donc on le met à la poubelle. Nous, on va savoir ouvrir le ballon, savoir récupérer la vessie puis la réparer et ensuite la réutiliser dans un nouveau ballon en cuir », précise Jean-Baptiste de Tourris, co-fondateur de Ballons & Co au magazine en ligne Made in Marseille.

Le cuir utilisé par la start-up marseillaise provient des sièges d’avion ou de voiture qu’une ONG en Afrique récupère avant d’être recyclé. Une première mini-série de production de 200 à 300 ballons est prévue pour Noël grâce à la mise en place d’une cagnotte participative en ligne. L’entreprise Ballons & Co souhaite distribuer officiellement ses ballons au premier trimestre 2022.