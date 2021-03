[Communiqué] Marseille : la Caisse d’Épargne CEPAC anticipe la création de la Banque de l’Orme CEPAC

Plusieurs entreprises sont très impactées par la crise sanitaire de la Covid-19. Face à cette situation, la Caisse d’Épargne CEPAC, basée à Marseille (Bouches-du-Rhône), annonce le lancement de la Banque de l’Orme CEPAC dans la région. Par ce dispositif, la structure marseillaise souhaite accompagner et soutenir les entreprises qui rencontrent des difficultés spécifiques à cause du coronavirus et des confinements. Grâce à cette nouvelle entité, les sociétés placées en procédure collective, qu’elles soient en redressement judiciaire, à la recherche d’un plan de continuation ou encore en liquidité avec poursuite d’activité, peuvent profiter d’une offre bancaire adaptée à leur situation.

La Banque de l’Orme CEPAC est spécialisée dans le conseil et l’expertise en procédures collectives. Elle œuvre au retournement et à la sauvegarde des entreprises. Les professionnels en difficulté peuvent ainsi bénéficier d’une palette de services bancaires indispensables à la continuité de leur activité. On peut par exemple citer l’ouverture immédiate d’un compte courant, la gestion des flux, les moyens de paiement, le financement du cycle d’exploitation et bien d’autres. Plusieurs réponses sur mesure sont à découvrir. Elles sont présentées par une équipe pluridisciplinaire aux compétences complémentaires.

« Notre vocation est d’apporter le conseil et les services bancaires nécessaires à la poursuite de l’activité, grâce à une équipe dédiée, un circuit de décision court et une gamme adaptée de services bancaires et de financements », a confié Jean-Charles Pietrera, membre du directoire chargé du pôle Finance et opérations de la Caisse d’Épargne CEPAC.