[Communiqué] Marseille : Iweech consolide sa croissance en innovant et en levant des fonds

Établie à Marseille (Bouches-du-Rhône), la jeune entreprise Iweech continue d’innover. Elle a mis au point un vélo électrique piloté par une intelligence artificielle qui adapte le niveau de puissance délivré par l’engin en fonction de la forme de l’utilisateur et des conditions extérieures. Un seul bouton, placé sur le guidon, permet de connaître le mode d’assistance en cours et la charge de la batterie (via un code couleur). Une application permet de modifier les paramètres relatifs à ce deux-roues. Ce dernier, avec une autonomie de 130 km, dispose d’un système antivol et d’un GPS pour faciliter sa recherche en cas de perte. Il est commercialisé à 2,95 k€. La start-up entend séduire entre 1 500 et 2 000 utilisateurs d’ici l’an prochain, et grimper à 10 000 en 2025.

En vue de dynamiser sa croissance, la société vient d’annoncer une levée de fonds de 2,8 M€, dont 2,1 M€ ont été injectés par l’investisseur Odysée Ventures (Paris). Cette somme est complétée par Bpifrance à hauteur de 700 k€. Iweech dédie ce financement à la R & D, au marketing et à la communication afin de conforter sa notoriété et de conquérir plus de clients. Elle consacre également cette subvention au recrutement de nouveaux collaborateurs (profils software, engineering, etc.) pour atteindre les 20 collaborateurs d’ici fin 2021. En outre, elle prévoit d’acheter des composants afin de se prémunir de la pénurie de ces éléments, notamment des semi-conducteurs.