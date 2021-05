[Communiqué] Marseille : Guardea lance la première plateforme B2B de cybersécurité

La start-up Guardea vient de présenter aux TPE et aux PME une plateforme inédite B2B pour lutter contre les cyberattaques. Basée à Marseille (Bouches-du-Rhône), elle a optimisé ses activités et son savoir-faire afin de démocratiser l’accès à une cybersécurité plus adaptée et plus développée, selon les performances de chaque entreprise.

« Organisée en guichet unique, Guardea a pour mission, via ses offres de coaching, d’assurer une cybersécurité de confiance et de proximité 7/7, utile et accessible à toutes les organisations en mouvement », a confié Ely de Travieso, fondateur de Guardea et président du Club Sécurité Informatique Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur (CLUSIR PACA).

Face au piratage subi par les entreprises, la start-up marseillaise propose des offres de coaching afin de répondre aux différents enjeux, notamment aux risques de cyberattaques durant les périodes de télétravail. « Nous avons pensé cette offre pour devenir le nouveau partenaire de confiance des entreprises en leur proposant une offre globale reposant sur un accompagnement permanent et des conseils sur mesure, l’accès aux meilleures offres du marché et une assistance en cas de sinistres, activable 7/7 », a ajouté Ely de Travieso.