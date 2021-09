[Communiqué] Marseille : Dual Sun distinguée « Vitrine industrie du futur »

Début septembre 2021, l’Alliance Industrie Française (AIF) a labellisé « Vitrine industrie du futur » la société Dual Sun, implantée à Marseille (Bouches-du-Rhône). Elle fait partie des onze nouvelles entreprises qui ont décroché ce titre. Le label « Vitrine industrie du futur », garant d’une visibilité nationale et internationale, gratifie les entreprises qui ont mis au point des projets novateurs et inspirants, combinant le numérique et l’homme dans leurs processus de production.

Dual Sun conçoit et fabrique des panneaux solaires multi-énergie hybrides made in France. Elle se distingue par son innovant panneau solaire hybride, qui fournit à la fois de l’électricité et de l’eau chaude. Ce produit est breveté à l’international. Afin d’optimiser son positionnement sur un marché très concurrentiel, Dual Sun a développé un projet industriel (automatisation de sa ligne de production, association entre savoir-faire industriels locaux et écosystème français, etc.) lui permettant de conforter sa compétitivité.

L’entreprise a été labellisée « Vitrine industrie du futur » pour le développement et le déploiement d’une innovation de rupture autour de la transition énergétique, basée sur des partenariats avec l’écosystème de la recherche, de l’industrie de production et du financement.