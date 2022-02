[Communiqué] Mars Petcare : un investissement de 85 millions d’euros pour l’usine du Loiret

Filiale de la société Mars Incorporated, un groupe agro-industriel américain, Mars Petcare est spécialisée dans la nourriture et le soin animalier. L’entreprise vient d’annoncer son projet d’étendre son usine à Saint-Denis-de-l’Hôtel (Loiret) pour soutenir la forte demande de sachets fraîcheurs.

Notons qu’elle prévoit environ 4 milliards d’euros de nouveaux investissements étrangers en France, dont 85 millions d’euros au cœur du Loiret. Ce budget va tout d’abord permettre de moderniser la plate-forme existante de production de boîtes et de sachets fraîcheurs. Cette opération inclura la mise en place de stérilisateurs, de compresseurs d’air et d’unités de nettoyage pour optimiser la consommation d’eau et de gaz de l’usine. L’entreprise va aussi créer de nouvelles lignes de fabrication de sachets fraîcheurs pour augmenter la capacité de production de 45 000 tonnes.

Par ailleurs, Mars Petcare travaille actuellement avec un industriel local sur un projet de chaudière à vapeur à biomasse. Celle-ci devrait permettre à son site de réduire considérablement ses émissions de CO2. Les futures lignes de production seront conçues pour être compatibles avec une nouvelle génération de sachets fraîcheurs recyclables. Rappelons que l’usine du Loiret est à l’origine de l’invention des sachets fraîcheurs en 1993.