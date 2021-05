[Communiqué] Marly : l’entreprise 4 Murs se lance dans une nouvelle stratégie de concept stores

L’entreprise familiale 4 Murs, implantée à Marly (Moselle), modernise ses activités en transformant progressivement ses boutiques en France et en Belgique en des lieux conviviaux et chaleureux. Grâce à cette nouvelle stratégie de « concept store lifestyle déco », le groupe dévoile une nouvelle identité à travers ses centaines d’entrepôts et de locaux historiques. Le papier peint reste au cœur de ses activités principales, mais il y aura également une panoplie de meubles et d’objets décoratifs qui permettent de créer un environnement paisible chez soi.