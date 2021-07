[Communiqué] Marguerite & Cie : des distributeurs de protections périodiques pour les jeunes étudiantes

Implantée à Lesconil, dans le Finistère Sud, Marguerite & Cie est une entreprise éthique, écologique et solidaire qui fabrique des serviettes hygiéniques et des tampons bio. Elle a décroché un partenariat avec Natracare, une marque de protections périodiques bio et naturelles (serviettes hygiéniques, tampons, etc.).

Mécène de l’association Agir pour la santé des femmes (ADSF) depuis 2018, Gaële Le Noane, fondatrice et dirigeante de Marguerite & Cie, vient en aide aux femmes les plus démunies qui n’ont pas accès à des protections menstruelles. Dans ce cadre, l’entreprise a récemment mis à disposition des étudiantes de l’Université Savoie Mont Blanc, à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), dix distributeurs de serviettes hygiéniques et de tampons.

« Que ce soit pour répondre à un besoin exprimé par de nombreuses jeunes en difficulté financière, mais également pour du dépannage ponctuel, ces distributeurs ont toute leur place au sein des lieux fréquentés par la jeunesse d’Annecy », souligne Guillaume Tatu, maire adjoint à la jeunesse et à la vie étudiante d’Annecy, qui entend ainsi satisfaire à un « droit élémentaire » d’accès à ces produits de base (Annecy Mag 19).

Notons que Marguerite & Cie propose des produits en coton bio, sans organismes génétiquement modifiés (OGM) ni agents plastiques ou toxiques.