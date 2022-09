[Communiqué] Maine-et-Loire : Weesafe a intégré Kolmi Hopen.

L’entreprise Kolmi Hopen, fabricant d’équipements de protection à usage court et implanté à Saint-Barthélemy-d’Anjou (Maine-et-Loire), a repris Weesafe. Avec cette PME spécialisée dans la production et la distribution de tenues de protection contre les risques chimiques, elle pourra renforcer sa place sur le marché des équipements de protection à usage court. Kolmi Hopen pourra proposer une offre complète de protection textile à destination des professionnels de l’industrie et de la santé. En plus des masques chirurgicaux, des gants, des charlottes et des sur-chaussures, elle produira aussi des vêtements professionnels.

Le choix de Weesafe, situé à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis, répond à une stratégie particulière. Avec cette PME francilienne, Kolmi Hopen pourra garantir la qualité de ses produits et leur conformité aux normes européennes qui sont particulièrement strictes. Elle sera aussi en mesure de sécuriser ses approvisionnements.

Par ailleurs, afin d’augmenter sa capacité de production, Kolmi Hopen s’est déjà lancée dans la construction d’une nouvelle usine de gants en nitrile à Sarthe. Sa mise en service est programmée d’ici à 2023.