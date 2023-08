[Communiqué] Maine-et-Loire : une nouvelle société dans l’ouest de la France pour le groupe allemand Leadec

Le groupe Leadec, établi à Stuttgart (Allemagne), est un spécialiste de la sous-traitance de missions de services pour l’industrie. Il dispose de plus de 300 sites à travers le monde, souvent hébergés dans les usines de ses clients. Afin de poursuivre le développement de ses activités, il a dernièrement décidé de s’implanter dans la région des Pays de la Loire. C’est ainsi que le groupe a créé, en juillet 2023, une société basée près d’Angers, qui lui permettra de rayonner sur l’ouest de l’Hexagone. Cette nouvelle entité se situe à Saint-Barthélemy-d’Anjou (Maine-et-Loire), où l’industriel allemand a loué un bâtiment de plus de 10 000 m². Celui-ci accueille un centre de manutention d’emballages pour un constructeur de véhicules utilitaires.

Le nouveau site fournira dès septembre 2023 des services de logistique et de maintenance autour de différentes unités de distribution. Grâce à ce nouveau centre, Leadec envisage d’ores et déjà de nombreuses opportunités pour conquérir de nouveaux clients dans les régions Pays de la Loire, Normandie et Bretagne. Les secteurs de l’aéronautique et de l’agroalimentaire intéressent particulièrement le groupe. En outre, cette implantation va lui permettre de développer de nouvelles offres de production en France.