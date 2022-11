[Communiqué] Maine-et-Loire : une nouvelle plate-forme à Trélazé pour le groupe Ageneau

Le groupe Ageneau, implanté à Cholet (Maine-et-Loire), est spécialisé dans le transport routier de marchandises. Au mois de juin 2023, l’entreprise s’installera à Trélazé, une commune située dans la couronne est d’Angers (Maine-et-Loire). Le groupe y a acquis un terrain de près de 70 000 m2 se trouvant sur une friche industrielle. Il a notamment lancé la construction de plus de 14 000 m2 de bâtiments sur le site. La future plate-forme comportera un espace de stockage d’une capacité de 15 000 palettes et 18 quais de chargement. Des locaux à usage professionnel, un atelier de formation et un parking pour poids lourds compléteront le site logistique.

Le futur équipement permettra à la société de centraliser ses activités de transport, de logistique et de formation sur un seul site. Par ailleurs, l’entreprise compte également y réunir environ 150 salariés. Le groupe a investi près de 13 millions d’euros dans ce projet d’installation à Trélazé.