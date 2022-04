[Communiqué] Maine-et-Loire : une nouvelle goujonneuse pour l’entreprise Applications et précisions industrielles (APPI)

APPI est une entreprise angevine implantée au cœur de l’Anjou, dans la commune de Saint-Lambert-la-Potherie (Maine-et-Loire). Depuis plus de quarante ans, elle est spécialisée dans les projets de précision industrielle et s’impose comme un partenaire de confiance en sous-traitance de tôlerie industrielle. Labellisée French Fab, l’entreprise possède un savoir-faire dans le domaine du découpage laser, du pliage, de la soudure, de la chaudronnerie, du montage-assemblage et de l’usinage. Elle accompagne ses clients de l’étude du projet à la finition (traitement de surface, peinture). L’équipe d’APPI travaille dans un atelier de production de 3 000 m².

Cherchant à innover dans ses capacités de fabrication et ses procédés d’industrialisation, le sous-traitant industriel a fait l’acquisition d’une nouvelle machine de soudage de goujons (pièce d’assemblage en métal fileté) en février 2022. Cette goujonneuse dispose des dernières évolutions technologiques, dont l’universalité, la rapidité d’outillage, la convivialité du système de gestion, la précision et la qualité. Elle permet de souder environ 12 goujons par minute.