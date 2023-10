[Communiqué] Maine-et-Loire : un pôle de formation pour le groupe Luc Durand

L’entreprise Luc Durand est un acteur reconnu dans le domaine des travaux publics (déconstruction, terrassement, construction routière, aménagement de voirie, terrassement…). Le 9 septembre 2023, elle a inauguré son propre pôle de formation à Pruillé (Maine-et-Loire). Celui-ci est destiné à tous ses salariés, à ses futurs collaborateurs et aux stagiaires de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa). Il s’ouvrira prochainement à d’autres sociétés spécialisées dans les travaux publics.

Ce pôle propose plus de 350 m² de bureaux, trois salles de formation pour la partie théorique et une plate-forme de 5 000 m² pour la pratique. Cette dernière est en cours d’approbation et devrait être opérationnelle début 2024. La création de ce pôle est une manière pour le groupe de conserver ses collaborateurs, en développant notamment leurs compétences et savoir-faire.

La société a investi près de 150 000 euros dans ce projet.