[Communiqué] Maine-et-Loire : Un partenariat industriel entre Grolleau et IES Synergy

Implantée à Montilliers (Maine-et-Loire), l’entreprise Grolleau est spécialisée dans la création et la fabrication d’armoires métalliques d’énergie. Elle a finalisé un nouvel accord de partenariat avec l’acteur IES Synergy, l’expert en solutions de recharge des véhicules électriques. Les deux collaborateurs prévoient de lancer la prochaine génération de bornes de recharge électrique ultra-rapide, la Keywatt S 180.

Ce rapprochement est bénéfique pour l’entreprise Grolleau. En effet, elle va multiplier ses savoir-faire techniques et industriels dans le marché des bornes de recharge. En premier lieu, Grolleau prendra en charge la conception des structures métalliques de bornes. Comme ces dernières demandent une technologie plus complexe, elle s’occupera également des intégrations mécaniques et électriques. IES Synergy, quant à elle, commercialisera ces nouveaux produits d’ici à 2023.

Plus de 15 000 bornes de recharge Keywatt et plus de 1 million de chargeurs embarqués industriels sont actuellement en place dans une quarantaine de pays. Grolleau ambitionne d’augmenter son chiffre d’affaires, dès la mise en service des bornes, en 2023-2024.