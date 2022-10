[Communiqué] Maine-et-Loire : un partenariat entre Isover, Hoffmann Green et Eiffage Genie Civil pour le recyclage de la laine de verre.

Installée à Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire), la société Isover collabore avec Hoffmann Green et Eiffage Génie Civil pour la construction d’un prototype industriel de recyclage de laine de verre. La société Isover fabrique et conçoit des isolations thermiques, multimatériaux et acoustiques durables. Elle est une filiale du groupe Saint-Gobain.

Pour cette coopération, l’entreprise Isover a commencé le chantier à bas carbone pour construire le prototype industriel. La mise en service de cette installation pilote est programmé d’ici à 2023. Avec cette opération, la société disposera d’un nouveau centre de valorisation des déchets de construction, en transformant les déchets de laine de verre en calcin (débris de verre).

Par ailleurs, la collaboration entre Hoffmann Green et Eiffage Génie civil devrait permettre de développer l’économie circulaire du bâtiment. L’objectif est d’implanter la technologie sur tout le territoire. Ce projet d’installation entre dans le cadre du programme de neutralité carbone projeté par Saint-Gobain d’ici à 2050.