[Communiqué] Maine-et-Loire : un nouveau directeur recherche et développement pour l’entreprise Éolane France

Le groupe Éolane, établi à Angers (Maine-et-Loire), est spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions électroniques et connectées. Il propose ses produits à différents secteurs comme la santé, la sécurité, l’énergie, l’aéronautique ainsi que l’information et l’environnement. L’entreprise vient de nommer Arnaud Nicolas au poste de directeur recherche et développement (R & D) d’Éolane France, qui réunit les entités opérationnelles du groupe en Allemagne, au Maroc et dans l’Hexagone. Outre ces pays, elle compte aussi des sites industriels en Chine, en Estonie et prochainement en Malaisie.

Arnaud Nicolas, titulaire d’un Master 2 en électronique et électrotechnique, a pris ses nouvelles fonctions le 26 juin 2023. Sa nomination s’inscrit dans le cadre de la politique de croissance d’Éolane. Son expertise en développement de logiciels et en industrialisation va permettre au fabricant angevin d’accélérer le déploiement de la R & D lancé avec le plan Alizées 2025, qui vise à investir dans la modernisation des outils de production et à appuyer l’innovation.